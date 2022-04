Auke Hulst is winnaar van het Beste Groninger Boek

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Schrijver Auke Hulst heeft zaterdagavond in Forum Groningen de prijs voor het Beste Groninger Boek in de categorie fictie in ontvangst mogen nemen. In de categorie non-fictie won het boek ‘Sprekende stenen, Stolpersteine in de Schildersbuurt’.

Hulst was met zijn boek ‘De Mitsukoshi Troostbaby Company’ genomineerd voor de prijs. Ook de schrijvers Ine Boermans, met ‘Een opsomming van tekortkomingen’, Lupko Elle met, ‘Als een mot’, Barbara Stok met ‘De Filosoof, de hond en de bruiloft’ en Marjoleine de Vos met ‘Hoe verschillig’, waren genomineerd. De jury omschrijft de roman van Hulst als complex, omdat de hoofdpersoon van het boek op zijn beurt ook een roman schrijft. Dit is tegelijkertijd ook de grote kracht. Voor Hulst was het de derde keer dat hij de prijs in ontvangst mocht nemen.

Struikelstenen

‘Sprekende stenen, Stolpersteine in de Schildersbuurt’, geschreven door Marleen Dohle, Peter Vroege, Mart Coenders, Jan van Maanen en Matteke Winkel, werd door de jury uitgeroepen tot Beste Groninger Boek in de categorie non-fictie. De schrijvers hebben in het boek de 262 struikelstenen in de Schildersbuurt een gezicht proberen te geven. Hiervoor is grondig en gedegen onderzoek gedaan. De struikelstenen herinneren aan de Joodse bewoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd naar vernietigingskampen.

Kees van der Hoefprijs

Een bijzondere prijs was er voor Boekhandel Godert Walter aan de Oude Ebbingestraat. Het personeel van de boekhandel kreeg de Kees van der Hoefprijs toegekend vanwege het optimisme en de positiviteit die men uitstraalde tijdens de coronapandemie.

De prijs voor het Beste Groninger Boek wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt.