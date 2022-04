Ashok Bhalotra, ontwerper wijk Helpermaar, overleden

nieuws

De wijk Helpermaar. Foto: google maps

Architect en stedenbouwkundige Ashok Bhalotra is afgelopen week overleden. In Groningen ontwierp Bhalotra de wijk Helpermaar.

Het overlijden wordt gemeld door het ontwerpbureau KuiperCompagnons waar Bhalotra sinds 1970 aan was verbonden. Bhalotra werd in 2012 aangetrokken als stedenbouwkundige voor de te realiseren wijk Helpermaar in Groningen-Zuid. De nieuwe woonwijk verrees op het voormalige terrein van het Diakonessenhuis aan de Van Ketwich Verschuurlaan. Dit ziekenhuis fuseerde in 1991 met het Rooms Katholiek Ziekenhuis tot het Martini Ziekenhuis. In 2007 werd de locatie van het Diakonessenhuis gesloten, waarna er in het gebouw nog een aantal jaren studenten hebben gewoond. Nadat het in 2011 tegen de vlakte ging, werd er een woonwijk gerealiseerd met villa’s, polderrandwoningen en Hondsrugvilla’s. Naar een ontwerp van Bhalotra.

Bhalotra, die het levenslicht in India zag, tekende in Nederland daarnaast voor project als ‘Kattenbroek’ in Amersfoort en ‘Stad van de zon’ in Heerhugowaard. “Hij heeft voor ons bureau, en de stedenbouw en architectuur in Nederland veel betekend”, schrijft KuiperCompagnons in een memoriam op haar website. Bhalotra is 79 jaar geworden.