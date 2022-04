Arrestatie vanwege zedendelict in binnenstad

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Politieagenten hebben zaterdagavond een persoon aangehouden vanwege een zedendelict in de Torenstraat in de Groningse binnenstad. Het onderzoek naar het delict is nog volop bezig.

Het incident vond rond 23.00 uur plaats waarop verschillende politiewagens ter plaatse werden gestuurd. De Torenstraat werd afgesloten en de recherche deed onderzoek. Een politiewoordvoerder laat weten dat in het belang van het onderzoek geen informatie gedeeld kan worden wat er precies is gebeurd. Ook details over de verdachte worden niet gedeeld.

Zondagochtend hebben medewerkers van de Forensische Opsporing onderzoek gedaan in de straat.