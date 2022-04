“Alle ruimte voor de zon op Tweede Paasdag, lente houdt rest van de week aan”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De komende week blijft het volop lente. Een sterk hogedrukgebied zorgt er voor dat storingen ons niet kunnen bereiken. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“De lucht is op Paasmaandag opnieuw knalblauw met hooguit een paar dunne sluierwolken die in de loop van de dag gaan ontstaan”, vertelt Kamphuis. “De zuidoostenwind is niet meer dan zwak, windkracht 2. Het wordt 17 of 18 graden. Komende avond rond 20.00 uur zal het nog altijd zo’n 14 graden zijn, in de binnenstad wellicht nog wat milder. Op dinsdag is er wederom veel zon en wordt het 17 graden. In de middag steekt er een matige noordoostenwind op, windkracht 3 tot 4.”

“De rest van de week houdt de lente aan. Er zijn flinke zonnige perioden met soms eens een paar overtrekkende wolken. In de loop van de dag neemt de wind uit het oosten tot noordoosten toe naar matig, windkracht 3 tot 4 en het wordt 15 of 16 graden. Mogelijk gaat het kwik tijdens het weekend weer verder omhoog. De kans op neerslag blijft klein en de zon blijft veel uren maken. Hogedruk boven het noorden van Europa houdt het stromingspatroon geblokkeerd en storingen kunnen ons voorlopig niet bereiken. Pas na het weekend rukken storingen vanuit Frankrijk en Spanje langzaam op in onze richting, maar op dit moment is het onduidelijk of die de muur van hogedruk gaan slechten.”

