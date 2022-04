Ajax heeft moeilijke middag in Groningen maar wint wel met 3-1

sport

FC Groningen heeft zaterdagmiddag in de eigen Euroborg met 1-3 verloren van Ajax, maar heel makkelijk ging dat niet voor de Amsterdammers.

In de eerste twintig minuten is het Ajax dat het meeste balbezit heeft. In de veertiende minuut leidt dit tot een kans voor Steven Berghuis. Hij weet zich na het ontvangen van een pass in een mooie positie te manoeuvreren. Gevaarlijk wordt het echter niet want de bal wordt nog beroerd door een speler van de FC. In de twintigste minuut, waarbij het balbezit op dat moment 36 om 64 is in het voordeel van Ajax, komt FC Groningen op voorsprong door een doelpunt van Jorgen Strand Larsen. Hij neemt een pass aan op de rand van de zestien en schiet de bal hoog in het dak van het doel: 1-0.

Strafschop

Twintig minuten later heeft dezelfde Jorgen Strand Larsen een grote kans om de 2-0 te maken. Hij ziet de bal echter naast het doel gaan. De wedstrijd wordt op dat moment gedomineerd door de FC. In de blessuretijd van de eerste helft komt Ajax toch langszij. Davy Klaassen ontvangt een pass en kom in een één-tegen-één situatie met de keeper en weet zonder al te veel moeite te scoren. Een paar minuten later komt Ajax op voorsprong. Terwijl de blessuretijd al is verstreken komt de bal tegen een uitgestoken arm van FC Groningen-speler Damil Dankerlui. Ondanks dat de scheidsrechter fluit voor rust wordt er na inmenging van de VAR een strafschop gegeven. Dušan Tadić schiet de penalty vervolgens feilloos binnen, onhoudbaar voor keeper Peter Leeuwenburgh: 1-2.

Tweede helft

In de tweede helft gaat de FC op zoek naar de gelijkmaker. In de 49ste minuut geeft Bjorn Meijer een mooie voorzet, maar Ajax-keeper Andre Onana doorziet het plan en bokst de bal weg. Een paar minuten later is Ajax dichtbij de 1-3 wanneer Perr Schuurs een grote kans niet benut. Schuurs krijgt de bal uit een vrije trap, plaatst de bal op doel, maar een FC-verdediger kan een doelpunt voorkomen. In de 67ste minuut is het Jorgen Strand Larsen die een kans weet te creëren. De FC-speler maakt zich los van zijn mandekker, maar zijn kopbal mist kracht en is een makkelijke prooi voor Onana.

1-3

Uiteindelijk wordt het in de blessuretijd van de tweede helft 1-3 voor Ajax. Brian Brobbey passt de bal naar Steven Berghuis die één-tegen-één komt te staan met keeper Leeuwenburgh. Zijn schijnbeweging brengt de doelman naar de grond, waarop Berghuis de bal over de keeper heen het doel in kan werken.

FC Groningen staat nu op de achtste plaats in de Eredivisie en heeft 36 punten uit 28 wedstrijden.