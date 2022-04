Agenten kunnen met hulp van buurtbewoners scooterrijder aanhouden na achtervolging

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben maandagavond met hulp van buurtbewoners een scooterrijder aan kunnen houden na een achtervolging. Dat meldt de politie op sociale media.

De politiemensen wilden de bestuurder controleren waarop deze er vandoor ging. “Dankzij alerte burgers hebben we de verdachte aan kunnen houden”, schrijft de politie. De persoon is meegenomen naar het bureau. Daar werd duidelijk waarom de persoon er vandoor was gegaan. Uit een ademanalyse bleek dat de verdachte 500 μg/l blies. Het alcoholgehalte mag niet hoger zijn dan 220 μg/l.

“Aan de hand van deze gegevens hebben we het rijbewijs ingevorderd. Ook wordt er een dossier opgemaakt.”