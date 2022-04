Agenten in kogelwerende vesten rijden auto klem aan Zonnelaan

nieuws

Foto: 112groningen

De politie heeft vrijdagavond aan de Zonnelaan een personenauto klemgereden en tenminste vier inzittenden aangehouden. Dat melden het Dagblad van het Noorden en de incidentenwebsite 112groningen.

De politie kreeg een tip dat in de wijk Beijum een personenauto zou rondrijden met mogelijk gewapende inzittenden. Agenten reden later aan de Zonnelaan een auto klem. De politieagenten droegen daarbij kogelwerende vesten. Ze wisten de inzittenden de auto uit te krijgen en over te brengen naar het politiebureau aan de Rademarkt.

In de auto werden meerdere paintball-geweren aangetroffen. Met dit soort geweren worden mensen met verf bespoten. De verdachten worden verhoord.