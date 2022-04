Agenten halen ‘spookvoertuig’ van de weg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een ‘spookvoertuig’ van de weg gehaald. Dat meldt de politie op sociale media.

“Tijdens onze surveillance troffen we op de weg een rode personenauto aan”, schrijft de politie van het bureau Groningen Centrum. “Het bleek een zogenoemd ‘spookvoertuig’ te zijn. Dit betekent dat het voertuig niet geregistreerd is, waardoor de gebruiker in de anonimiteit blijft. Het voertuig is door ons in beslaggenomen.”

De eigenaar heeft een bekeuring gekregen en krijgt daarnaast twee weken de tijd om de auto alsnog te registreren. Het voertuig is door een bergingsbedrijf weggesleept.