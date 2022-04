Aftrap LenteKriebels: “Dertig mensen met grijpers en vuilniszakken maken Noorderplantsoen schoon”

nieuws

Foto Andor Heij: Noorderplantsoen is vrij leeg

Zeker dertig mensen hebben zaterdagochtend en -middag het Noorderplantsoen schoongemaakt. De actie is de aftrap van LenteKriebels.

“We hebben er vanochtend een feestje van proberen te maken”, vertelt Robert Rozema van Groningen Schoon Dankzij Mij. “We hadden een draaiorgel geregeld en ook hadden we taart meegenomen. Uiteindelijk kwamen er ongeveer dertig mensen op de actie af. Het ging om een heel gemêleerd gezelschap. De meeste deelnemers waren tussen de dertig en vijftig jaar oud, maar er waren ook gezinnen met kinderen aanwezig. Zij zijn met grijpers en vuilniszakken het Plantsoen ingetrokken om zwerfafval op te ruimen. Of er gekke dingen zijn aangetroffen? Nee, eigenlijk niet. Alleen dat wat je ook verwacht, zoals blikjes, flesjes en sigarettenpeuken.”

“Mensen vinden een schone leefomgeving belangrijk”

Het schoonmaken van het Noorderplantsoen is een traditie die al lange tijd bestaat. “Het is twintig jaar geleden ontstaan”, vertelt Ronald Kaatee, die één van de krachten is achter de actie in het Noorderplantsoen. “We doen dit in zowel het voorjaar als in de herfst. De laatste jaren werken we samen met de gemeente Groningen, die de actie LenteKriebels heeft. En iedere keer is het een succes. Je hebt het natuurlijk over één van de mooiste plantsoenen in de stad, waar mensen trots op zijn, waar men een schone leefomgeving belangrijk vindt. Dat verklaart denk ik voor een deel het succes. Anderzijds is het ook heel gezellig, en kon het vandaag onder prima weersomstandigheden plaats vinden.”

Zondag

Volgens Rozema wordt de actie ook ondersteund door restaurant Zondag. “De eigenaresse vindt een schoon Noorderplantsoen belangrijk. Zij dagen mensen ook uit, om buiten deze actie, met een grijper het Noorderplantsoen in te gaan. In ruil daarvoor kan men een gratis kopje koffie krijgen bij Zondag. Dat is toch wel hart voor de zaak hebben.”

Vierduizend vrijwilligers

De komende periode wordt er op meer plekken zwerfafval opgeruimd. Rozema daarover: “De afgelopen periode konden mensen en groepen zich aanmelden. In totaal hebben 125 teams zich aangemeld, waarbij we qua deelnemers boven de vierduizend personen zitten. Zij gaan de komende vier weken op diverse plekken in de gemeente de strijd aan met zwerfafval. Als Groningen Schoon Dankzij mij leveren wij hen de materialen en ze krijgen een kleine subsidie. Met deze subsidie is het bijvoorbeeld mogelijk om na afloop een ijsje of broodje hamburger te geven.”

Groningen Schoon Dankzij Mij

Aanmelden voor de actie van dit jaar is niet meer mogelijk. “Dat kon tot eind maart. Kijk, er hoort ook een logistieke operatie bij. Omdat wij de materialen leveren moeten we een planning maken. We hebben niet oneindig veel grijpers, om maar een voorbeeld te noemen. Maar mensen die ons willen helpen, die zijn natuurlijk altijd welkom. Zij kunnen zich aanmelden op onze website. Volgend jaar hebben we natuurlijk weer een LenteKriebels, en ook hebben we heel veel stille krachten die op eigen gelegenheid, gedurende het jaar, zwerfafval opruimen.”