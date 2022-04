Actiedag voor Oekraïne op CSG Wessel Gansfort

Het CSG Wessel Gansfort heeft vrijdag een actiedag georganiseerd om geld in te zamelen voor Oekraïne. De opbrengst gaat naar Missie050, een organisatie die zich inzet voor de door oorlog met Rusland getroffen Oekraïners in zowel Groningen als Oekraïne zelf.

De school kreeg bezoek van twee gevluchte kinderen uit Oekraïne. De leerlingen mochten vragen stellen en de Oekraïense kinderen vertelden wat ze hadden meegemaakt. Door deze indrukwekkende verhalen wilde de leerlingen van de middelbare school iets doen voor de school.

In de afgelopen weken zijn er allerlei acties geweest. Zo zijn er flessen opgehaald, is er een veiling geweest en konden mensen meedoen aan een spelletje bingo. De tussenstand was op vrijdagochtend ruim drieduizend euro. Het dubbele wordt verwacht als eindstand.