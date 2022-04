Actiedag Haren voor Oekraïne groot succes: “Vluchtelingen en dorpelingen zijn dichter bij elkaar gekomen”

nieuws

De Oekraïners hadden vrijdag urenlang in de keuken gestaan om koekjes en taarten te bakken. Foto: Willemijn Kemp / ingezonden

De actiedag op het Raadhuisplein in Haren voor Oekraïne is zaterdag een succes geworden. Volgens de vrijwilligers van de groep Habitat for Humanity zijn vluchtelingen en dorpelingen dichter bij elkaar gekomen.

“De actiedag had verschillende doelen”, vertelt Willemijn Kemp van Habitat for Humanity. “Enerzijds wilden we spullen inzamelen die op dit moment heel erg nodig zijn in Oekraïne. Dan moet je denken aan medicatie, lang houdbaar voedsel en hygiënemiddelen. Ik kan je vertellen dat er vandaag flink gegeven is. Onder andere een meneer die zijn volledige winkelkarretje bij de supermarkt heeft gevuld met hulpgoederen. Echt geweldig.”

Het andere doel van de dag was om het contact tussen de vluchtelingen en dorpelingen te versterken. “Er is de afgelopen dagen heel hard gewerkt. Gisteren zijn de Oekraïners bijvoorbeeld van 15.00 tot 23.00 uur aan de slag geweest om lekkere hapjes en traktaties te maken. Ze hebben urenlang in de keuken gestaan om gebak en koekjes te maken. De lekkernijen stonden vandaag uitgestald op een tafel waar tegen betaling iets van kon worden geproefd. Dit geld gaat ook naar het goede doel. Ook was er koffie, thee en ranja.”

Tijdens de actiedag werd er onder andere muziek gespeeld. Video: ingezonden

Muziek

En er was muziek: “Er was een podium waar verschillende Oekraïners op hebben getreden. Eén van de vrouwen was van tevoren ontzettend zenuwachtig, maar uiteindelijk heeft ze drie keer haar repertoire gezongen. En dat ging ontzettend goed. Ook een aantal pubers hebben liedjes gezongen, waarbij ze zichzelf begeleiden op gitaar, cajón en met zang.” Kemp is tevreden: “De Oekraïners hebben er alles aan gedaan om voorbijgangers bij de actie te betrekken. Het heeft mooie gesprekken opgeleverd. Ook voorbijgangers die aangaven dat ze eigenlijk wel iets wilden doen, iets wilden betekenen. Ik denk dat men vandaag echt dichterbij elkaar is gekomen. Ook wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) bracht een bezoek.”

Kemp zag ook dat het de Oekraïners goed deed: “Zojuist hebben we nog een toast uitgebracht op deze succesvolle dag. Dit hadden ze nodig. Zowel de voorbereiding als vandaag overdag. Om een hele dag bezig te zijn, om iets moois neer te zetten, om lol te hebben maar ook om bezig te zijn voor hun vaderland. Het diende wat dat betreft verschillende lagen.”

Bevrijdingsdag

En er komt ook een vervolg: “Komende donderdag zijn we op Bevrijdingsdag. Verschillende Oekraïners zullen aanwezig zijn bij de vrijheidslunch waarbij men in gesprek zal gaan met wildvreemde mensen. Daarna is men te vinden op het festival, waarbij er op een landelijke manier aandacht zal worden geschonken aan de oorlog in Oost-Europa.”