Actie voor Oekraïne bij supermarkten in Haren groot succes: “Groningen op zijn breedst en best”

nieuws

Foto: Willemijn Kemp

De inzamelactie zaterdag bij drie supermarkten in Haren is een groot succes geworden. Uiteindelijk werden er 340 dozen met hulpgoederen gevuld, veel meer dan waar aanvankelijk op gerekend was.

“We zijn nog druk bezig met uitladen”, vertelt Ulfert Molenhuis van de actie halverwege de avond. “We hebben twee vrachtwagens vol hulpgoederen. Dat zijn we er nu aan het uithalen, vervolgens gaan we het sorteren en komende dinsdag gaan de spullen richting de Oekraïense stad Sumy.” De inzamelactie vond zaterdag plaats bij de Jumbo-filialen aan het Anjerplein en de Kroonkampweg en bij de Albert Heijn aan de Kerkstraat in Haren.

“Supermarkten zijn flink leeg getrokken”

“Het was overweldigend. We stonden bij de supermarkten opgesteld waarbij we aan klanten vroegen om producten te doneren. Dan moet je denken aan lang houdbaar voedsel, flesjes water, kaarsen en blikken soep. Ik denk dat negentig procent van de mensen die passeerde gedoneerd heeft. Er was iemand die met twee winkelkarretjes vol spullen aan kwam zetten. De supermarkten zijn echt flink leeg getrokken. Van een manager begreep ik dat ze vandaag een omzet gedraaid hebben van 130 procent.”

Sumy

Molenhuis verwacht dat de hulpgoederen komende vrijdag arriveren in Sumy. “Dat ligt ten oosten van Kiev, en het ligt aan het front. Er wordt hevig gevochten en er is geen water en elektriciteit. Twee weken geleden hebben we een kleinere actie gehouden bij een supermarkt aan de Rijksweg in de stad. De spullen die we toen ingezameld hebben, zijn daar inmiddels gearriveerd. In de stad staat een tehuis voor geestelijk gehandicapten dat dringend hulp nodig heeft. De spullen die we vandaag ingezameld hebben gaan ook naar Sumy.”

“In de nacht wordt de vrachtwagen in de bossen verstopt”

Een reis die niet zonder gevaar is. “De spullen gaan er rechtstreeks naar toe. Oekraïense vrachtwagenchauffeurs beginnen hier in Groningen aan de rit en rijden rechtstreeks naar de eindbestemming, zonder tussentijdse overlaadstations. Eenmaal in Oekraïne kan er alleen overdag gereden worden. In de nacht wordt de vrachtwagen in de bossen verstopt, met camouflagenetten. Sumy kan bereikt worden via een zogeheten corridor.”

Stichting Oekraïners in Nederland: “Ik ben onder de indruk”

De inzamelactie is een initiatief van Voedselbank Groningen en Stichting Present die samenwerken met de Stichting Oekraïners in Nederland. Joey namens laatstgenoemde stichting: “Ik ben onder de indruk van wat hier vandaag is gebeurd. De oorlog woedt inmiddels ruim vijf weken. De afgelopen week zie je dat de hoeveelheid gedoneerde hulpgoederen wat terug aan het lopen is. Op zich logisch, want iedereen die heeft willen geven die heeft inmiddels gegeven.” Toch zoekt de stichting nog steeds hulpgoederen. “Als je mij vraagt wat men nu in Oekraïne nodig heeft dan is dat lang houdbaar voedsel en medicatie. Dat kan gebracht worden bij onze inzamellocatie in Sappemeer.”

“Groningen op zijn breedst en best”

Molenhuis: “Ik ben moe maar voldaan. Wat we vandaag gezien hebben wat Groningen op zijn breedst en best. Of er een vervolg gaat komen? Dat zou zo maar eens kunnen. Daar denken we wel over na.”