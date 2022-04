Actie 24 uur roeien voor Oekraïne levert minstens 5.075 euro op: “Een geslaagd event”

nieuws

Foto: still uit stream

De actie van het competitiedispuut ZWAARST van roeivereniging Aegir, waarbij er 24 uur geroeid werd voor Oekraïne, heeft minimaal 5.075 euro opgeleverd.

“Het definitieve eindbedrag wordt morgen bepaald”, vertelt Jonathan Hento van het dispuut. “Er kon op verschillende manier geld worden gedoneerd. Allereerst de donaties, maar ook de bierprijs maakt onderdeel uit van het totaalbedrag. Na afloop van het evenement hadden we een feestje waarbij we de prijs voor een drankje steeds verder omhoog hebben geschroefd. Deze winst moet nog bij de 5.075 euro worden opgeteld. Op voorhand kan ik zeggen dat we ontzettend tevreden zijn.”

“Er zijn leden die zeven keer een half uur op de ergometer hebben gezeten”

Tijdens de 24 uur van Le Zwaarst, een jaarlijks terugkerend evenement, worden er 24 uur lang twee ergometers in beweging gehouden in het clubhuis van Aegir. “We zijn vrijdagavond om 21.00 uur gestart, en zaterdagavond om 21.00 uur was het klaar. Hoe het ging? Het is altijd zwaarder dan je denkt, maar omdat je samen roeit, was het goed te doen. En dan heb ik niet eens zo heel veel shifts gedaan. Er waren bijvoorbeeld leden die zeven keer een half uur op de ergometer hebben gezeten. Het was echt een uitputtingsslag.”

Stichting Oekraïners in Nederland

De actie is niet onopgemerkt gebleven. “Door aandacht van de media, en doordat we geflyerd hebben, is het een succes geworden. Donaties kwamen binnen van vrienden en familieleden, maar ook van bedrijven en onbekende mensen. Er was zelfs een man die ons vijftig liter bier geschonken heeft. Dat is toch prachtig?” Het opgehaald geld wordt overgemaakt naar de Stichting Oekraïners in Nederland. Het dispuut besloot om zich in te zetten voor dit doel omdat één van de leden Oekraïense roots heeft.

Livestream

Tijdens het event konden geïnteresseerden mee kijken via een livestream. “De stream werd goed bekeken. Zelfs in het holst van de nacht zagen we dat er mensen meekeken. Iedere keer als iemand mee ging kijken hoorden wij een geluidje. Zo zagen we bijvoorbeeld om 04.00 uur in de nacht dat er iemand mee ging kijken. Dit bleek een bekende te zijn die even wilde kijken of we het nog vol hielden.” Het definitieve bedrag wordt maandag bekend gemaakt. ZWAARST is van plan om ook volgend jaar een 24 uurs-evenement voor het goede doel te organiseren.