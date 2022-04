Achtervolging vanaf Hoendiep eindigt met getrokken dienstwapens in Peize

nieuws

Foto: Politie Groningen-Centrum via Instagram

De politie Groningen zette zondagavond een achtervolging in vanaf het Hoendiep bij Vierverlaten, nadat een 29-jarige man uit Groningen wegreed van een staandehouding. De achtervolging eindige in Peize, waar de bestuurder werd aangehouden.

Agenten zagen dat het voertuig vlak voor middernacht geen richting aangaf op een rotonde en gaven de bestuurder daarom een stopteken. In eerste instantie zette hij zijn auto aan de kant. Maar toen agenten naar de auto toe liepen, ging de bestuurder ervandoor.

Vervolgens ontstond een achtervolging over de N372, waarbij de bestuurder meerdere verkeersovertredingen begin. “Na vakkundig rijwerk van ons kon de bestuurder in Peize aangehouden worden”, laten de agenten van het Team Groningen-Centrum weten. “Tijdens de aanhouding van de bestuurder werd de procedure Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten ingezet. Dit betekent dat wij ter aanhouding van de verdachte ons dienstwapen gericht houden. De verdachte kon op een gecontroleerde en veilige manier aangehouden worden.”

De bestuurder, een 29-jarige man uit Groningen, reed vermoedelijk rond onder invloed van drugs. Ook had hij al een ‘maatregel’ op zijn rijbewijs. De Stadjer is inmiddels weer op vrije voeten, na verhoor op een politiebureau. Er is wel proces-verbaal opgemaakt tegen de automobilist. Voor de overige verkeersovertredingen kan de verdachte de welbekende CJIB brieven verwachten. Het voertuig is de Stadjer kwijt. Die gaat terug naar het verhuurbedrijf.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Politie Groningen Centrum (@politie_groningen_centrum)