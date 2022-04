Aardbeving met kracht van 1.8 op schaal van Richter bij Westeremden

nieuws

In een deel van de provincie Groningen is op Paaszondag een aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI gaat het om een beving met een kracht van 1.8 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats om 14.27 uur. Het epicentrum lag in de buurt van Westeremden. Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde beving die plaatsvond op een diepte van 3,0 kilometer. Met geïnduceerd wordt bedoeld dat de beving veroorzaakt is door de gaswinning in Groningen.

Op sociale media maken verschillende mensen melding van de beving. Annemieke schrijft: “Zo’n dreun diep onder ons en een halve seconde later een trilling in deuren en raamkozijnen te horen.” Bettie meldt: “En ja hoor, dat was weer een beving.” De beving bij Westeremden is de vierde beving deze maand die waargenomen wordt in Groningen.

Later meer.

…? Zo'n dreun diep onder ons en een halve seconde later een trilling in deuren en raamkozijnen te horen… (15:28u, zoiets?)

🙄 #aardbeving

Overdag meestal minder opgemerkt — Annemieke Schinkel (@annemiekschinke) April 17, 2022

En ja hoor dat was weer een aardbeving #paasdonder — Bettie van Veen (@BettievVeen) April 17, 2022