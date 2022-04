Aanvaller Ragnar Oratmangoen tekent meerjarig contract bij FC Groningen

sport

Foto: FC Groningen

De 24-jarige Ragnar Oratmangoen heeft vrijdag een driejarig contract getekend bij FC Groningen, met een optie voor nog eens twee jaar. De aanvaller maakt het seizoen af bij Go Ahead Eagles en meldt zich vervolgens bij de FC.

De nieuwe aanwinst heeft inmiddels een kleine 150 wedstrijden in het betaalde voetbal achter de rug. Hij is een vaste waarde bij Go Ahead Eagles en wil bij FC Groningen de volgende stap in zijn carrière zetten. De in Oss geboren aanvaller speelde vóór de Eagles bij SC Cambuur.

“FC Groningen is een hele mooie stabiele club in de Eredivisie die altijd om de Europese plekken moet spelen,” zegt Oratmangoen op de website van de club. “Het is voor mij een goede stap binnen de Eredivisie. Ik wil zien hoe het me af gaat bij een grotere club waar de verwachtingen hoger zijn.”

Hij tekende het contract in de Euroborg en nam ook een kijkje op het trainingscomplex en in Euroborg. Hij zei flink onder de indruk te zijn: “Ik had gehoord dat de gym groot was, maar had niet door dat het zo groot was.”