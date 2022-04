Aantal uitkeringen in Groningen in jaar tijd met ruim 1200 gedaald

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen is in maart in Groningen opnieuw afgenomen. In de sector transport & logistiek waren minder werkzoekenden beschikbaar, terwijl het aantal regionale vacatures sterk groeide. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

Voor werkzoekenden betekent dit toenemende kansen op werk. Zij kunnen bijvoorbeeld aan de slag als vrachtwagenchauffeur, expediteur en transportplanner. Het afgelopen jaar was er bijna een halvering in het aantal WW-uitkeringen in deze sector. Het aantal vacatures in de transport- en logistieke sector steeg in onze provincie tot boven de 800. Ook in de taxisector zijn er veel mogelijkheden.

Eind maart telde de gemeente Groningen 2.463 werkzoekenden. Dat zijn er zeven minder dan een maand eerder, en 1243 minder dan een jaar geleden. Vooral onder WW’ers uit uitzendbureaus, horeca & catering, overige commerciële dienstverlening en detailhandel nam het aantal uitkeringen af. De WW nam de afgelopen maand toe in de sectoren industrie en zorg & welzijn.