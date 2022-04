Aantal positieve coronatests in Groningen blijft dalen

nieuws

Foto: Publiek Domein

Het aantal positieve coronatests wat de afgelopen week is afgenomen in Groningen is fors gedaald, ten opzichte van de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de coronapandemie van het RIVM.

In totaal registreerde het RIVM 5.350 positieve coronatests uit Groningen in de afgelopen week. In de week ervoor waren dat er nog 9.871. Waarschijnlijk komt het lagere aantal gemelde positieve tests door een daling in het aantal tests wat is afgenomen. Vanaf volgende week hoeven mensen zich niet meer bij GGD te laten testen als ze op corona lijkende klachten hebben.

Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten daalde fors in Groningen. Waar er in de afgelopen week slechts 28 opnames van patiënten met covid werden gemeld bij het RIVM, waren dat in de week ervoor nog 72. Ook het aantal overlijdens door corona daalde, van twee in de week van 29 maart naar nul in de afgelopen week.

De cijfers voor Groningen weerspiegelen het weekoverzicht over Nederland als geheel. Afgelopen week daalde het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten met 32 procent. Het aantal nieuwe positieve coronatestuitslagen was 42 procent lager, ten opzichte van de week ervoor. Het reproductiegetal ligt onder de 1.