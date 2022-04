Aantal coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen fors gedaald

nieuws

Foto via UMCG

Het aantal patiënten met corona, wat opgenomen is in één van de Groningse ziekenhuizen, is in de afgelopen vier dagen flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

In Groningen waren maandagochtend 25 coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis. Donderdag waren dat er nog 35. Ook op de IC’s in de provincie nam het aantal coronapatiënten flink af en daalde sinds donderdagochtend van zeven naar vier patiënten.

Ook in Noord-Nederland als geheel was een daling te zien in het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten. In de drie noordelijke provincies lagen maandagochtend 79 mensen met corona in een ziekenhuisbed. Donderdag waren dat er nog 76. Ook op de IC’s in het noorden daalde het aantal corona-gerelateerde opnames (van twaalf naar tien). Eén van deze IC-patiënten komt niet uit Groningen, Friesland of Drenthe.