Aan proef met gratis OV doen 350 stadjers mee

Foto: Sven Hesse

Deze week is de proef ‘inclusief reizen’ van start gegaan. De gemeente heeft daarvoor zo’n 800 inwoners benaderd om een half jaar lang gratis met bus of trein binnen Groningen en Drenthe te reizen.

Voor de proef hebben zich uiteindelijk zo’n 350 inwoners aangemeld. Zij krijgen voor de duur van zes manden een gratis OV-kaart aangeboden, waarmee ze ook gratis een medereiziger kunnen meenemen. Deze kaart heet de Voor Elkaar Pas en is een product van vervoersbedrijf Arriva.

De medewerkers aan deze proef zijn geselecteerd omdat ze gebruik maken van het Wmo-vervoer. Met de pas wil de gemeente de reizigers beter kennis laten maken met het OV en worden ze ondersteund in het gebruik ervan.

Het is de bedoeling om bestaande drempels weg te nemen, zoals het gevoel dat het OV ingewikkeld is, of onvoldoende toegankelijk. Zo zijn veel bussen en bushaltes de afgelopen jaren aangepast, zoals een lage instap, goed bereikbre zitplaatsen voor mindervaliden en beveiligingssystemen voor rolstoelen.