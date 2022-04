50.000ste bezoeker JR:Chronicles in het zonnetje gezet in Groninger Museum

nieuws

Foto: Groninger Museum

De 34-jarige Pascal Ledermann was donderdag de 50.000ste bezoeker van de tentoonstelling JR:Chronicles in het Groninger Museum. Daarom kreeg de Zwitser bij binnenkomst een bos bloemen en een catalogus over het werk van de Franse kunstenaar.

Geertje Smeding (projectleider van de tentoonstelling) ontving Ledermann bij binnenkomst met cadeautjes. De 34-jarige Zwitser bezocht het museum samen met zijn moeder, broer en diens vriendin. Ze kwamen eigenlijk voor de nieuwe tentoonstelling Stad houdt Stand – 350 jaar Groningens ontzet, maar namen ook een kijkje bij de andere tentoonstellingen. Daarmee werd Ledermann tegelijk de gelukkige 50.000ste bezoeker aan de tentoonstelling over het werk van streetart-kunstenaar JR.

Lederman zal zeker niet de laatste bezoeker aan de tentoonstelling over het werk van de Franse kunstenaar zijn. Die is nog tot en met 12 juni aanstaande te zien in het museum.