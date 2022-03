Zowerkthet koppelt Vanhulley-vrouwen aan lokale bedrijven

In Mennoos Kookerij aan de Paterswoldseweg vond maandag de verlate lancering plaats van Vanhulley Zowerkthet. Dat is een nieuw initiatief, waarin lokale bedrijven gekoppeld worden aan één van de Vanhulley-vrouwen.

Door corona werd de aftrap van het programma uitgesteld tot vandaag, terwijl de eerste ontmoetingen inmiddels al hebben plaatsgevonden. In het programma wordt elke Vanhulley vrouw gekoppeld aan een lokaal bedrijf. Elke maand komt zij een dag(deel) meedraaien, vooral om te kijken ‘hoe het werkt’. Voor de vrouw een prachtige kans om ervaring op te doen, en haar netwerk te vergroten. Voor het deelnemende bedrijf een hele concrete manier om invulling te geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Mooier dan geld overmaken

“Dit is veel mooier dan geld overmaken naar een goed doel ver weg, of je personeel ‘pro bono’ het clubhuis van de plaatselijke vereniging te laten schilderen,” aldus Jolijn Creutzberg, oprichtster van Vanhulley. In 2012 startte Creutzberg haar social enterprise, een atelier waar elk jaar ongeveer 15 vrouwen een intensief programma volgen om hen in een jaar een hele stap verder te helpen in de richting van de arbeidsmarkt.

“Met Vanhulley Zowerkthet haal je de impact binnen de muren van je bedrijf, en dan ga je er ook echt voor”, besluit Creutzberg. Dat beaamt wethouder Carine Bloemhoff, die maandagmiddag ook een bezoek bracht aan het project: “Het is van groot belang om op deze manier vrouwen te laten kennis maken met de bedrijfscultuur. Een mooi nieuw concept dat ook door meerdere organisaties uitgevoerd kan worden. Wij ondersteunen daar graag in.”

In oktober doen meer bedrijven mee

Vanhulley Zowerkthet draait nu in een compacte versie, die in oktober een vervolg krijgt wanneer alle deelnemende vrouwen aan een bedrijf gekoppeld worden. Voys, NNZ, Rabobank, Alfa accountants en Dorhout advocaten zijn samen met de gemeente Groningen de pioniers van deze korte versie.