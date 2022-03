ZorgpleinNoord: dringende oproep aan mensen met achtergrond in zorg en welzijn

nieuws

Een op de vijf medewerkers van verzorgingshuizen in het Noorden zit momenteel ziek thuis. Het aandeel medewerkers dat niet kan werken is nog nooit zo hoog geweest. ZorgpleinNoord probeert daar van alles tegen te doen.

ZorgpleinNoord is een van de 13 regionale werkgeververbanden in de sector zorg en welzijn in Nederland. “De afgelopen twee weken zagen we steeds meer oproepen voorbijkomen van organisaties die in nood zitten,” zegt Aart Venema van ZorgpleinNoord. “We zijn gaan kijken hoe we nu snel en adequaat kunnen helpen.”

De organisatie vraagt mensen met een achtergrond in zorg en welzijn, die op zeer korte termijn beschikbaar zijn om (eventueel tijdelijk bij te springen, contact op te nemen. Op de website ‘helptdezorg.nl/’ staat een lijst van zorgaanbieders die dringend extra handen nodig hebben.