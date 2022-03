Zonnigste maart ooit gemeten op Eelde, vorige record verpulverd

nieuws

Archieffoto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Op het KNMI-meetstation in Eelde is het de zonnigste maart die ooit is gemeten. Het vorige record is inmiddels verpulverd.

Terwijl op deze zaterdag de bewolking langzaam toeneemt, zijn er op het meetstation inmiddels reeds 215,5 zonuren gemeten. Daarmee is een record dat al veertig jaar in de boeken staat verbroken. In 1972 kwam de som van het aantal zonuren op 154,5. De top drie wordt volledig gemaakt door 2014 toen er 152,1 zonuren werden gemeten op Eelde.

Ook landelijk is het record aan diggelen. Het landelijke record wordt bepaald aan de hand van vijf hoofdstations, De Bilt, Vlissingen, Den Helder, Maastricht en Eelde. Van deze vijf stations wordt het gemiddelde genomen. Dat gemiddelde komt uit op 211 gemeten zonuren. Het vorige record werd in 2014 behaald toen er 208 zonuren werden gemeten. De verwachting is dat er de komende week ook nog wel wat zonuren bij gaan komen, hoewel de bewolking wel wat rijkelijker aanwezig zal zijn.