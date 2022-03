Zonnig voorjaarsweer leidt tot drukte bij tuincentra: “Viooltjes en sneeuwklokjes gaan als warme broodjes”

nieuws

Het zonnige voorjaarsweer leidt zaterdag tot drukte bij tuincentra in de stad. Bloemenwinkels zien daarentegen een andere trend.

“Vanochtend om 09.00 uur hebben we onze deuren geopend”, vertelt een medewerkster van tuincentrum Tubantia in Haren. “Vanaf het begin is het druk. Veel mensen die op de fiets of in de auto langs komen op zoek naar producten waarmee ze hun terras op kunnen vrolijken”, vertelt een enthousiaste medewerkster. “Hoeveel klanten we al gehad hebben? Ik denk dat we zo rond halverwege de middag al op zo’n tweehonderd bezoekers zitten. Het gaat gewoon heel goed.”

Bloemenwinkel Leeuwebek: “Mensen zijn meer van huis”

In Ten Boer bij bloemenwinkel Leeuwebek is het rustiger. “De bloemen zijn op dit moment wat uit de gratie”, vertelt een medewerker. “De afgelopen twee jaar hebben we het tijdens de coronapandemie heel druk gehad. Mensen waren veel thuis en wilden hun huis toch wat vrolijk aankleden met een mooi boeket. Nu de maatregelen versoepeld zijn, zie je dat mensen minder vaak thuis zijn. Dus de noodzaak om een woonkamer op te fleuren is minder aanwezig. ”

“We weten niet hoe duur de brandstof en het aardgas volgende week wordt betaald”

Daarnaast speelt er nog een andere reden. “Alle ellende die er momenteel speelt in de wereld gaat mensen niet in de koude kleren zitten. Wat wij hier in de winkel horen is dat mensen zich veel zorgen maken over de oorlog in Oekraïne en alle problemen, als stijgende prijzen, die dat met zich teweeg brengt. Het wordt beschouwd als niet een vrolijke periode, en daarnaast zijn mensen voorzichtig met het doen van uitgaven. Omdat ze niet weten hoe duur de brandstof of het aardgas volgende week wordt betaald.”

Tuincentrum Tubantia: “Bloembollen, kruiden en sneeuwklokjes”

Terug naar het tuincentrum in Haren. “Op dit moment zien we dat de viooltjes, de narcissen en de sneeuwklokjes heel goed gaan. Ook de bloembollen gaan vaak over de toonbank. De bloembollen hebben we zelf opgepot en hebben we in kisten gelegd. Klanten mogen dus zelf bepalen hoeveel ze meenemen. Daarnaast gaan ook andere tuinproducten als kalk en meststoffen vaak over de toonbank. En kruiden worden heel veel verkocht.”

“Het voorjaar kent een veel langer piekmoment”

Op de vraag of het voorjaar de mooiste periode is: “Ja, absoluut. Alles begint te bloeien, de mensen zijn vrolijk. En het is een hele lange periode. De kerstperiode is ook mooi, maar is veel korter. Dat begint na Sinterklaas en kent eigenlijk een heel kort piekmoment. Het voorjaar kan met gunstige weersomstandigheden al vroeg beginnen, en loopt met gemak tot in mei door.”