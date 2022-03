Zonnebloemactie OBS De Wissel levert ruim 3.500 euro op voor Oekraïne

nieuws

Foto: Susanne van der Veer

De zonnebloem groeit in Oekraïne langzaam uit tot het symbool van verzet en solidariteit. Dat viel ook de kinderen van OBS in Haren op. Ze gingen de afgelopen weken langs de deuren om zaadjes voor de bloemen te verkopen in het dorp. Dat leverde ruim 3500 euro op voor Giro 555.

Donderdagmiddag onthulden de jongste en de oudste leerling van de school samen het eindbedrag. Directeur Bert Beukema was blij verrast door het enorme succes van de actie: “De leerlingen zijn enorm begaan met het lot van de mensen in Oekraïne en hebben zich daarom met hart en ziel ingezet voor de verkoop.”

De schoolleiding bedankt iedereen die heeft meegeholpen aan de actie. De 3.500 euro gaat rechtstreeks naar Giro 555. De zaadjes worden later bij alle kopers langsgebracht.