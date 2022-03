‘Zondag zonnig en 15 graden, maandag regen daarna droger en frissere nachten’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Na wat regen op maandag gaat de rest van de werkweek droog verlopen waarbij de nachten wel weer frisser worden.

Zondag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af, waarbij er wel meer ruimte is voor de zon dan op zaterdag. Bij een zwakke zuidwestenwind, windkracht 3, wordt het ongeveer 13 of 14 graden. In de nacht naar maandag koelt het af naar 7 graden. In de late nacht kan er wat regen vallen. Op maandag passeert er een zwakke storing waarbij er gedurende de dag buien kunnen vallen. In de middag kan de zon zich ook even laten zien. Het wordt 10 of 11 graden.

Na maandag herstelt het hogedrukgebied boven Rusland zich, en keert de wind na een dagje afwezigheid terug in de oosthoek waardoor storingen ons niet kunnen bereiken. Dinsdag en woensdag verlopen dan ook droog. Op dinsdag moet de zon nog concurreren met de zon en wordt het 13 graden, op woensdag krijgt de zon alle ruimte en wordt het 13 graden. In de nachten komt de minimumtemperatuur rond het vriespunt te liggen.