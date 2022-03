‘Zondag wisselend bewolkt, komende dagen zonovergoten’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De zon is de komende dagen prominent aanwezig. Wel is er in de nachten lokaal matige vorst mogelijk.

De zon heeft zaterdag meer concurrentie van de bewolking. In de praktijk zullen zon en wolken elkaar afwisselen. Bij een zwakke wind uit het noordoosten, later draaiend naar noord, wordt het 5 graden. In de nacht naar maandag opklaringen en kans op mistbanken. Het kan 3 of 4 graden vriezen. Op maandag krijgt de zon ook wat concurrentie van bewolking. De wind is zwak en komt uit oostelijke richting. Het wordt 6 of 7 graden. In de nacht naar dinsdag 1 of 2 graden vorst.

Op dinsdag is het zonovergoten. Bij een zwakke, later toenemend naar matig, wind uit zuidoostelijke richting wordt het 8 of 9 graden. Ook woensdag gaat zonovergoten verlopen waarbij het mogelijk 10 graden kan worden.