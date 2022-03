‘Zondag stapelwolken en 12 graden, komende week kouder en kans op nachtvorst’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De zonnige en warme voorjaarsdagen van afgelopen week worden de komende dagen ingeruild voor een ander weerbeeld waarbij de temperatuur een flinke stap naar beneden gaat doen.

Op zondag krijgt de zon nog alle kans waarbij er wel wat stapelwolken overtrekken. Bij een zwakke wind uit noord- tot noordoostelijke richting wordt het 12 graden. Maandag is er een glimp van de zon mogelijk, maar de bewolking lijkt de overhand te hebben. De wind komt uit noordwestelijke richting, de maximumtemperatuur ligt rond de 12 of 13 graden.

Op dinsdag komt de maximumtemperatuur rond de 9 of 10 graden te liggen. De bewolking heeft de overhand hoewel de zon zich zo nu en dan ook laat zien. Op woensdag wordt het 6 of 7 graden. De wind blijft uit noordelijke richting komen. De nachttemperaturen liggen iets boven het vriespunt, waarbij er lokaal kans is op wat nachtvorst.