‘Zondag begint zonnig maar in de middag toenemende bewolking, komende week volop zon’

Foto: Joris van Tweel

De komende week houdt het zonnige voorjaarsweer aan. Op zondag hebben we echter in de middaguren te maken met bewolking.

De dag begint zondag met veel zon. In het begin van de middag neemt de bewolking toe zonder dat de zon helemaal verdwijnt. Bij een matige wind uit oostelijke tot zuidoostelijke richting wordt het ongeveer 12 graden. In het Lauwersmeer- en Waddengebied is de wind krachtig, windkracht 5 of 6. Aan het eind van de middag krijgt de bewolking de overhand, in de avonduren is er wat neerslag mogelijk.

Vanaf maandag is de zon weer veelvuldig te zien. Op de eerste werkdag van de week is er nog wel wat concurrentie van wat bewolking. De wind is zwak en variabel. De maximumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Op dinsdag is het zonovergoten. De wind is zwak en komt uit oostelijke richting, later draaiend naar noordoost. Het kan dan wel eens 16 graden worden.