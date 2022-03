Zo ziet het Julianaplein eruit na drie weken bouwen (foto’s)

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Het Julianaplein heeft, tijdens de eerste drie weken van de grote bouwoperatie rond het verkeersknooppunt, veel veranderingen ondergaan. Dat is goed te zien op luchtfoto’s die Rijkswaterstaat deze week maakte van het verkeersplein.

Begin deze week belandde Operatie Julianaplein aan in bouwfase 4. Tijdens deze vier weken wordt de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal aangesloten op de N7 en de A28. Daarnaast is het oude Julianaplein al voor een groot deel ontmanteld en zijn er grote ladingen grond aangevoerd om grote hoogteverschillen te overbruggen, die nodig zijn voor het tijdelijke Julianaplein. Daarnaast is het asfalt verwijderd van het oude Julianaplein en zijn ook alle blauwe borden vanaf de westelijke ringweg tot en met het Julianaplein weggehaald.

Komende week gaat ‘fase 4’ verder met het aanbrengen van ‘gewapende grond’, de ondergrond voor de rijbaan van Drachten richting Assen. Aan de westzijde van de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal worden piepschuim blokken aangebracht, zodat hierop de verbinding van de tijdelijke brug op de N7 kan worden aangesloten.

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid