ZINN en Alfa-college gaan intensiever samenwerken om personeelstekort aan te pakken

nieuws

De rode loper werd woensdagmiddag uitgelegd voor eerste groep van zestien cursisten binnen de opleiding ‘Helpende Plus’ bij het Alfa-college. De opleiding moet de komende vier jaar voor honderd tot honderdvijftig goed geschoolde medewerkers gaan zorgen binnen ZINN Groningen. Ook deze zorginstelling zit namelijk te springen om nieuw, goed geschoold personeel.

De eerste kandidaten werden woensdag onthaald met een hapje en een drankje. Relatiemanager Camilla Jongst van het Alfa-college heette de groep studenten welkom. Om het startsein te geven voor deze vruchtbare samenwerking werd een grote rode knop ingedrukt en onder een luid applaus en confetti werd deze prachtige samenwerking bekrachtigd.

De komende vier jaar leidt het Alfa-college tussen de 100 en 150 medewerkers van ZINN Groningen op tot Helpende Plus. In 2025 wordt naar verwachting de laatste groep geschoold. Met het bijscholen van zoveel medewerkers van ZINN wordt de samenwerking flink geïntensiveerd. “Het is een enorme investering in medewerkers op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen”, vertelt Camilla Jongst, relatiemanager bij het Alfa-college. “Eigenlijk is het een groot cadeau dat we dit met elkaar kunnen organiseren”.