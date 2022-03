Zaterdag 2 april: voorjaarsschoonmaak Noorderplantsoen

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Martina Hop en Ronald Kaatee presenteren op zaterdag 2 april hun traditionele voorjaarsschoonmaak in het Noorderplantsoen. Het is ditmaal ook de start van de LenteKriebels, de jaarlijkse grote opruimactie in de stad.

Iedereen is van harte welkom om te helpen, zoveel mogelijk rotzooi uit het plantsoen op te ruimen. Volgens de organisatie is het nuttig en mooi werk om te doen, en nog gezellig ook. Bovendien is het resultaat direct zichtbaar. Buurtgenoot en ecoloog Jan Doevendans vertelt, onder voorbehoud, een aantal wetenswaardigheden over de natuur en het Noorderplantsoen.

Iedereen die mee wil helpen, is vanaf 1045 uur welkom bij restaurant Zondag. De organisatoren en het restaurant zorgen voor drinken, een plakje cake, zakken, grijpers en handschoenen. Het einde van de schoonmaak staat gepland voor 12.30 uur.