Wopke Hoekstra: “We zijn ruw uit onze winterslaap ontwaakt”

CDA-voorman Wopke Hoekstra was woensdag te gast in de Lutherse kerk in de stad. Hij sprak hier over het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het publiek mocht hierbij vragen stellen.

Hoekstra beantwoordde de vragen die het aanwezige publiek had. Zowel jong als oud was goed vertegenwoordigd onder de belangstellenden.

Ondanks dat de politiek naar allerlei scenario’s kijkt, had men niet verwacht dat de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne zou binnenvallen. “Dit was een mogelijk scenario, maar bijna alle analisten zeiden dat hij niet zo ver zou gaan.”

Volgens Hoekstra zijn ze in Den Haag niet altijd even oplettend geweest. “We zijn toch in een defensieve strategische winterslaap geraakt en daar zijn we ruw uit ontwaakt.”