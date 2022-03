Woningmarkt gemeente Groningen kookt droog, midden in krimpgebied

nieuws

Afbeelding: BPD

De gemeente Groningen is het kokende hart van de woningmarkt in een groot, Noord-Nederlands krimpgebied. Het Groningse woningtekort ligt dan ook ver boven het landelijke gemiddelde. Deze ontwikkelingen zijn te zien op de landelijke Hittekaart 2022 van BPD.

BPD berekende haar ‘hittekaart’ voor de woningmarkt, op basis van woningtransacties in 2021, de gemiddelde koopsom in 2021 en de huishoudensprognose tot 2030. In 2021 werden er 2.638 woningen verkocht in Groningen. Een gemiddelde woning in de gemeente kostte 321.901 euro. BPD verwacht dat er tussen nu en 2030 8.112 huishoudens bijkomen in Groningen. De gemeente neemt dan ook een plek in op de Nederlandse top-40, als het gaat om spanning op de woningmarkt (plek 35).

Het noorden en oosten van de provincie blijven daarentegen krimpgebieden op de ‘hittekaart’ van het ‘semi-overheidsbedrijf’ in het vastgoed. Samen met het noorden van Friesland en de kop van Drenthe vormt het één groot krimpgebied rond de Stad. De gemeentes in Noord-Oost Groningen zijn zelfs de grootste krimpgebieden van Nederland.