Wonen in een bus: deze student doet het!

Van het grote kamertekort in Groningen heeft student Rick Knoppers geen last. Hij studeert begeleider specifieke doelgroepen en woont in een bus.

De bus van Rick, die Buffel heet, is van alle gemakken voorzien. Zo wordt er stroom opgewekt via een zonnepaneel, dat op het dak ligt, en heeft hij een koeler met water. Verder worden de meest culinaire maaltijden op een benzinebrander gemaakt. Dat Rick in deze bus is gaan wonen komt niet helemaal uit de lucht vallen. Hij heeft namelijk al een aantal mooie reizen met de bus door Europa gemaakt. “In Spanje stonden we met meerdere bussen op een klif, naast ons stonden villa’s van een aantal miljoenen. Wij hadden datzelfde uitzicht voor veel minder geld”.

Naast dat vakanties goedkoper zijn is het voor Rick ook een bepaalde lifestyle. “Ik geniet van mijn vrijheid en ik kan met deze bus gaan en staan waar ik wil”, aldus Rick, die een vaste woonplaats nog niet zo snel ziet zitten.

Over zijn antwoord op de vraag of hij zich ook wel eens eenzaam voelt, hoeft hij niet snel na te denken. “Persoonlijk vind ik het heerlijk om af en toe alleen te zijn, maar eerlijk gezegd ben je met een bus zoals deze nooit helemaal alleen. Er zijn altijd wel mensen die op de bus afstappen, omdat ze nieuwsgierig zijn naar mijn verhaal. Daarnaast maak je onderweg ook veel vrienden”.

In de toekomst wil Rick nog veel verre reizen maken met Buffel. Afrika en een roadtrip door Amerika staan allebei nog op het wensenlijstje.