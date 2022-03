“Woensdag zonovergoten lenteweer, in het weekend bewolking en 14 graden”

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende dagen verlopen zonovergoten. In het weekend krijgen we te maken met bewolking maar blijft het wel erg zacht. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is het zonovergoten en is het rustig lenteweer”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke of matige zuidoostenwind, windkracht 2 tot 3, wordt het 11 graden. In de nacht naar donderdag temperaturen rond het vriespunt. Op donderdag is het opnieuw stralend en wordt het met 13 of 14 graden nog wat zachter. De zuidoostenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar vrijdag minimumtemperaturen iets boven het vriespunt.”

“Op vrijdag wordt het 12 graden. Er is veel zon, maar het voelt wat minder zacht aan vanwege een opstekende zuidoostenwind, windkracht 4 tot 5. In de nacht naar zaterdag enkele graden boven het vriespunt. Op zaterdag wordt het 13 of 14 graden. De strak blauwe lucht is verdwenen, maar de zon schijnt wel regelmatig door de wolken heen. De zuiden tot zuidoostenwind doet het weer wat kalmer aan en is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar zondag 3 of 4 graden. Op zondag zijn de veranderingen klein. Het blijft erg zacht met 13 of 14 graden en naast bewolking zijn er zonnige perioden en blijft het droog.”

