“Woensdag zonnige perioden, weekend gaat door een oostenwind schraal verlopen”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen laat de zon zich regelmatig zien. In het weekend gaat een oostenwind voor een schraal weerbeeld zorgen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag zijn er zonnige perioden en trekken er enkele sluierwolken over”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een naar matig toenemende zuidoostenwind, windkracht tot 4, wordt het 14 graden. In de nacht naar donderdag is het bewolkt en valt er wat regen. De minimumtemperatuur ligt rond de 7 graden. Op donderdag is het eerst bewolkt met wat regen. In de namiddag breekt de zon zo nu en dan door. Bij een matige noordwestenwind, windkracht 3, wordt het 11 graden.”

“Op vrijdag is er eerst kans op mist of laaghangende bewolking. Verder zijn er zonnige perioden en wordt het 13 of 14 graden. Het weekend geeft een wat schraal weerbeeld. Er is veel zon maar de oostenwind trekt geleidelijk aan naar windkracht 4, misschien soms wel 5 Beaufort. Zaterdag wordt het 13 of 14 graden en zondag ligt de maximumtemperatuur rond de 11 graden. Begin volgende week blijft de zon schijnen en loopt het kwik weer wat op.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.