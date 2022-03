“Woensdag kil met wat lichte regen, donderdag kleine kans op een sneeuwverrassing”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen gaan kil verlopen waarbij er in de nachten kans is op vorst. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er op donderdag een kleine kans op een sneeuwverrassing.

“Woensdag is het overwegend bewolkt en valt er in de ochtend wat lichte regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het droog. Wel is het bij 7 graden kil te noemen. Er waait een zwakke noordoostenwind, windkracht 2. In de nacht naar donderdag minimumtemperaturen dichtbij of rond het vriespunt, waarbij er kans is op wat lichte regen of een vlok natte sneeuw.”

“Kleine kans op een sneeuwverrassing”

“Op donderdag is er veel bewolking en er waait een koude noordoostenwind, windkracht 4. Er is kans op een natte sneeuw- of regenbui bij maximumtemperaturen rond een waterkoude 5 graden. Er is een kleine kans dat er donderdag een sneeuwverrassing op het menu staat waarbij het in de middag langdurig gaat sneeuwen bij een dalende temperatuur naar 0 tot 2 graden. De kans is voor het oosten, midden en zuiden van het land nog wat groter.”

Koud weekend

“Op vrijdag zijn er wolkenvelden, afgewisseld door een opklaring. Later op de dag klaart het breed op. Het wordt 7 graden en in de nacht komt het tot zware vorst boven de velden, -3 tot -5 graden, dat is lichte tot matige vorst. Op zaterdag is het rustig weer met opklaringen en blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 7 graden. In de nacht naar zondag vorst, -1 tot -3 graden. Op zondag is er af en toe zon en valt er een winterse bui bij 7 graden.”

“Volgende week wisselvalliger”

“Kijken we verder vooruit dan zien we van maandag tot en met woensdag een wisselvallig weerbeeld met dagelijks wel enige regen. Vanaf woensdag lopen de temperaturen op tot boven de 10 graden. Aan het droge weer komt dus een einde en in de loop van volgende week ook aan het koude weerbeeld.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.