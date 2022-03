“Woensdag flinke perioden met zon, komend weekend kouder en kans op vorst”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen lijkt het wat kouder te worden waarbij er vooral in de nachten kans is op vorst. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag zijn er flinke perioden met zon en het blijft droog”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke wind uit het oosten tot noordoosten, wordt het 10 graden. In de nacht naar donderdag temperaturen iets onder het vriespunt, rond de -1 of 02 graden. Donderdag en vrijdag is het zonovergoten en is het rustig weer. Overdag wordt het 9 of 10 graden, in de nachten vriest het licht.”

“Tijdens het weekend wordt het wat kouder met op zaterdag 6 graden en op zondag kan het 7 graden worden. Op zaterdag is er veel zon, op zondag drijft er wat bewolking over. De nachten worden ook kouder met minimumtemperaturen rond de -3 graden. Het blijft droog. Na het weekend houdt het zonnige weer aan, al kan er maandag wat bewolking overtrekken. Overdag wordt het 7 graden en in de nachten houdt de lichte vorst aan met minima rond de -3 graden.”

