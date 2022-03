Winst voor TKB en Velocitas; Gorecht wint weer niet

sport

Foto Martijn Minnema. velocitas -groen geel

In 2J boekte the Knickerbockers zijn tweede zege op rij en slaagde runner up Gorecht er opnieuw niet in zijn eerste zege in 2022 te boeken. Velocitas versloeg Groen Geel en Mamio en Lycurgus verliezen in 4C verder terrein in de top.

Door Martijn Minnema

Gorecht was voor de winterstop vrijwel foutloos maar kan in 2022 de draad maar niet oppakken. Thuis tegen middenmoter Achilles 1894 bleef het op 1-1 steken. Het derde gelijkspel op rij, nadat de eerste wedstrijd van 2022 al verloren ging. Daarmee profiteerde Gorecht niet van het puntverlies van koploper DZOH wat bij Elim 1-1 speelde.

Onderin boekte The Knickerbockers wederom een zege, uit bij FC Meppel werd in een heus degradatieduel met 1-2 gewonnen. TKB houdt nu drie clubs onder zich, waaronder FC Meppel wat met drie punten minder en een wedstrijd meer dan TKB op de eerste nacompetitieplaats staat.

In 3C moest Groen Geel bij koploper Velocitas winnen om de kampioenskansen in stand te houden. Bij winst was Groen geel op 3 verliespunten gekomen, maar zover kwam het niet. Velocitas boekte een degelijke 2-0 zege. Nummer twee Be Quick 1887 kwam niet in actie, nummer drie HFC’15 verloor thuis met 2-3 van Helpman. Onderin ging SC Stadspark weer zwaar onderuit, uit bij Noordwolde werd het 7-0.

In 4C zagen Lycurgus (2-2 bij SIOS) en Mamio (2-1 verloren bij DVC Appingedam) het gat met koploper Middelstum verder oplopen. Mamio verspeelde in de laatste vier duels 8 punten waardoor het gat nu 8 punten is en Middelstum ook nog een wedstrijd minder heeft. De koploper versloeg vandaag Amicitia VMC met 1-0. Amicitia staat negende.

In 5D bleef VVK op schema in de titelstrijd dankzij een 7-2 uitzege bij Tynaarlo.