Winst voor Gorecht, The Knickerbockers en Velocitas

sport

Foto Andor Heij. The Knickerbockers

In het zaterdagamateurvoetbal boekte tweedeklasser Gorecht zijn eerste zege van 2022. The Knickerbockers is bezig aan een prima serie en won ook weer en in de derde klasse boekte koploper Velocitas een zwaarbevochten zege.

Door Martijn Minnema

Gorecht heeft uit bij hekkensluiter NEC Delfzijl zijn eerste zege in 2022 behaald. Na een 1-1 ruststand bezorgde Sven Hazewinkel Gorecht de2-1 winst. Omdat koploper DZOH (net als dinsdag tegen the Knickerbockers) thuis tegen Drenthina op 1-1 bleef steken is de achterstand van Gorecht nog slechts 1 verliespunt.

The Knickerbockers is bezig aan een prima serie, van de laatste 4 wedstrijden werden er 3 gewonnen en tegen koploper DZOH werd dinsdag gelijk gespeeld. Vanmiddag boog TKB thuis tegen Elim in de slotfase een 0-1 achterstand om in een 2-1 zege. Laurens van der Hoef zorgde voor 1-1 en kort voor tijd scoorde Daan Scheppink de winnende. TKB staat nu negende.

In 3C boekte koploper Velocitas een 3-2 zege bij Holwierde. Quinn Mekel scoorde twee keer voor Velocitas. Achtervolger Be Quick won thuis met 1-0 van Zuidlaren.

HFC’15 staat derde en klopte hekkensluiter Glimmen met 1-5. Groen Geel speelde thuis na een 0-2 achterstand met 2-2 gelijk tegen Loppersum en zakte naar de zesde plek.

Helpman heeft de punten nog hard nodig om nacompetitie tegen degradatie te ontlopen en deed goeie zaken met een 4-3 zege op Grijpskerk.

Stadspark staat voorlaatste en trof vanmiddag in eigen huis Omlandia en verloor met 3-0. Omlandia steeg naar de vijfde plek.

In 4C boekte subtopper Lycurgus thuis een 2-1 zege op koploper Middelstum, het was voor Middelstum pas de eerste nederlaag in de competitie. Amicitia verloor thuis met 0-2 van DVC Appingedam en blijft in de onderste helft van de ranglijst staan. Mamio – SIOS werd afgelast.

In de vijfde klasse D boekte koploper VVK een moeizame zege op Groninger Boys, de enige goal viel pas in de slotfase. ook nummer twee Haren won moeizaam, thuis werd Potetos met 1-0 verslagen en. VVK heeft 1 punt voorsprong op Haren.