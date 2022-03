Winkeldief uit Stad had groot wapen achter de hand

Wijkagenten in de Korrewegwijk hebben dinsdag een 27-jarige veelpleger aangehouden in zijn woning als verdachte van een winkeldiefstal. De doorzoeking van de woning van de verdachte leverde een onverwachte vondst op.

In een hoekje van de woning troffen agenten een wapen aan, vertelt wijkagent Siard Heidanus op zijn Twitter-pagina. Het gaat om een replica van een M4-karabijn.

De man werd daarom, naast winkeldiefstal, ook verboden wapenbezit ten laste gelegd. Het wapen zelf werd in beslag genomen.

Een 27-jarige veelpleger buiten heterdaad aangehouden in zijn woning als verdachte van een winkeldiefstal. We troffen ook een ‘wapen’ aan in een hoekje van de woning… Het wapen hebben we in beslag genomen. pic.twitter.com/DpAbUgRQsW

— Wijkagent Siard Heidanus (@WA_Korrewegwijk) March 8, 2022