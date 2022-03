Wilde achtervolging van politie door deel van de stad

nieuws

Foto: 112groningen

Zes politieauto’s achtervolgden dinsdagavond rond 20.15 uur een scooterrijder door een deel van de stad. Dat meldt 112groningen. De verdachte wist te ontkomen.

De achtervolging begon aan het Eemskanaal nz. De politie wilde daar een scooterrijder controleren. De bestuurder ging er echter vandoor. Hij stopte bij het Voormalig Klein Poortje bij de Oosterkade, maar sloeg op het laatste moment weer op de vlucht, aldus de politie.

Zes politiewagens zetten de achtervolging in. Via het Damsterdiep ging de scooterrijder er met ongeveer 50 km per uur vandoor, richting de Oostersluis. Een politiemotor en enkele politieauto’s zaten hem nog een tijdje na, tot aan Lewenborg. Daar raakten ze hem definitief kwijt. De politie heeft het kentekennummer opgetekend.