“Wij hopen dat het geluid van luidende klokken verbindend werkt”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het geluid van luidende klokken was woensdagmiddag niet te missen. Van 17.15 tot 17.25 uur werden de klokken van diverse kerkgebouwen, waaronder de Martinitoren, geluid vanwege de situatie in Oekraïne.

“Het is denk ik heel goed verlopen”, vertelt Annemieke Woldring van het Groninger Klokkenluidersgilde. “We hebben geen directe terugkoppelingen gekregen, maar wat we de afgelopen dagen horen is dat heel veel mensen ongerust zijn over de situatie in Oost-Europa. We hopen dat het luiden van klokken verbindend kan werken in onzekere tijden. Het is ook mooi om te zien dat de actie van de Raad van Kerken in heel het land gevolg kreeg. Zo deden heel veel kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken ook aan de actie mee.”

Nieuw is de actie niet. “In het begin van de coronacrisis hebben we ook diverse keren de klokken geluid als de ‘klokken van hoop’. Zo kun je de actie van vandaag ook beschouwen.” Op de vraag of de actie ook een vervolg gaat krijgen zegt Woldring: “Die intentie is er wel, maar daar zal de komende periode een beslissing over worden genomen.”