Wethouder wil dat woningen maximaal voor 30 dagen kunnen worden verhuurd

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Woningen in de gemeente Groningen kunnen, als het aan wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen ligt, in de toekomst nog voor maximaal dertig dagen per jaar worden verhuurd.

De maatregel geldt voor woningeigenaren die hun complete woning willen verhuren via platforms als Booking.com en Airbnb. Volgens Van der Schaaf komen er bij de gemeente al klachten binnen over overlast uit panden die het hele jaar worden verhuurd. Omdat men niet wil dat de toeristische verhuur de woonfunctie gaat verdringen komen er nieuwe regels. Behalve een woning niet langer dan dertig dagen kunnen verhuren wordt er ook nagedacht over een meldplicht en het betalen van toeristenbelasting.

Met strengere regels volgt Groningen het voorbeeld van andere gemeenten. Het maximum van dertig dagen is wel een uitgangspunt. Er gaat gekeken worden of in bepaalde gevallen er een uitzondering kan worden gemaakt. De gemeenteraad gaat nog voor het zomerreces praten over de definitieve regels.