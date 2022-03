Wethouder neemt een feestelijk kijkje bij Verlengde Schooldag op IKC Borgman

Iets meer dan vijf maanden geleden begon IKC Borgman in de Oosterparkwijk met het project Verlengde Schooldag. Wethouder Carine Bloemhoff bracht dinsdag een bezoek aan het kindcentrum, om te kijken hoe het daar gaat met het project.

Om het feestelijk bezoek van Bloemhoff te onderstrepen kreeg ze van een aantal kinderen een dummy. In deze dummy houden de kinderen het wordingsproces van hun eigen kunstenaarschap bij. Die staat daarmee symbool voor de creativiteit die zij ontwikkelen tijdens de Verlengde Schooldag.

Op de IKC Borgman ging de Verlengde Schooldag in oktober vorig jaar van start. De school was daarmee een van de eerste in Groningen. In totaal doen 20 scholen in Groningen mee met de Verlengde Schooldag. VRIJDAG organiseert de kunstactiviteiten op al deze scholen met zeker 60 kunstdocenten.

“De Verlengde Schooldag zorgt ervoor dat kinderen die het het hardst nodig hebben na schooltijd extra vaardigheden kunnen opdoen”, aldus Bloemhoff. “Door de Verlengde Schooldag zorgen we ervoor dat alle kinderen klaar zijn voor de toekomst, door ze te leren wie ze zijn en waar hun talenten liggen. Daarom zetten we de komende jaren in op het verder ontwikkelen van de Verlengde Schooldag in onze gemeente.”