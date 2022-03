Wethouder geeft startsein audiotour ‘Ebbingekwartier, Gezonde stad’

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen heeft maandag op de Oosterhamrikkade het startsein gegeven voor de nieuwe audiotour ‘Ebbingekwartier, Gezonde stad’.

De audiotour is een initiatief van het consortium ‘Gezonde stad’ dat uit de Hanzehogeschool, UMCG, gemeente Groningen en VanWonen bestaat. Met de audiotour krijgen mensen verhalen gepresenteerd waarmee het Ebbingekwartier ontdekt kan worden. “Door deze audiotour en de fotowedstrijd kijken de wandelaars met andere ogen naar dit gebied”, laat Van der Schaaf weten. “En zo doen we weer nieuwe inzichten en kennis op waarmee we de leefkwaliteit in onze gemeente kunnen verhogen.” Aanleiding voor de audiotour is de oplevering van één van de laatste woonlocaties aan de Oosterhamrikkade waardoor de nieuwe stadsbuurt bijna voltooid is.

Fotowedstrijd

In de audiotour is er veel aandacht voor de gezonde en groene wijk. Met een fotowedstrijd worden deelnemers aan de audiotour uitgedaagd om de in hun ogen meest gezonde plek in het Ebbingekwartier te fotograferen. Begin juli wordt de meest aansprekende foto beloond met een prijs. Foto’s kunnen worden ingezonden naar dit mailadres.

Onderzoek

De foto’s worden gebruikt voor een onderzoek van de Hanzehogeschool. “Bij het onderzoek naar een gezonde leefomgeving is een belangrijke vraag wat bewoners en andere gebruikers hieronder verstaan”, vertelt lector Jeannette Nijkamp. “Daarom willen wij met deze fotowedstrijd in kaart brengen wat wandelaars tijdens de route ervaren als het meest gezonde element in deze wijk, en waarom. Deze input kan door onderzoekers en studenten worden gebruikt bij vervolgonderzoek. De uitkomsten hiervan komen ten goede aan nieuwe plannen voor gezonde wijken in de gemeente Groningen en daarbuiten.”