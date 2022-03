Weekendweer: Opnieuw zonnig en droog

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het weekeinde gaat vrij zonnig verlopen, maar daarna gaan de temperaturen omlaag en kan er een winterse bui vallen.

Na een koude nacht met temperaturen net boven nul is het zaterdag is zonnig, maar de bewolking neemt in de loop van de middag toe. Het wordt bij een matige noordelijke wind 15 graden.

Zondag is het weer volop zonnig, maar is het met een matige noordoostelijke wind en 13 graden iets frisser.

Maandag verloopt bewolkt met temperaturen rond de 12 graden. Daarna breekt de zon weer door, maar er kan ook een kleine winterse bui vallen. De temperatuur daalt naar 8 graden op woensdag.

Uitgebreid weerbericht