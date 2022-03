nieuws

Foto Andor Heij.

Het is is de komende dagen overdag zonnig en lenteachtig, maar in de nachten vriest het licht.

In de nacht naar zaterdag is het helder en daalt de temperatuur naar één graad onder nul. Zaterdag is het droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind wordt het 7 graden.

Zondag is er wat meer bewolking, maar er zijn wel zonnige perioden en het wordt ook 7 graden. Na het weekeinde blijft het droog en zonnig met temperaturen rond de 7 graden. In de nachten vriest het een paar graden.

